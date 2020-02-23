İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti!

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

AA

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail askerleri Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan iki Filistinliye ateş açtı. Söz konusu Filistinlilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

AA'nın haberine göre, askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinli gençlere de ateş açtı. Olayda iki Filistinli daha ayaklarından vurularak yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güney sınırında iki Filistinliye ateş açıldığı ve bu kişilerin vurulduklarının gözlendiği ifade edildi.

Hedef alınan Filistinlilerin sınırda patlayıcı yerleştirdikleri iddia edilen açıklamada, detay bilgi paylaşılmadı.