İsrail askerleri, yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" yaptı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskın sırasında vurarak yaraladıkları 3 Filistinliden birini, askeri aracın kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 gencin gerçek mermiyle vurularak yaralandığını ifade etti.

Bekr, İsrail askerlerinin, yaralanan bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve gözaltına alarak ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu dile getirdi.

Görgü tanıkları, askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

İsrail güçlerinin ayrıca, Cabiriyyat Mahallesi'nde evlerde geniş çaplı arama başlattığı, çatılara keskin nişancılar yerleştirdiği ve söz konusu yaralı gencin dışında 4 kişiyi daha gözaltına aldığı aktarıldı.

"DÜŞMANCA TUTUMU GÖSTERİYOR

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Abdullah ez-Zeğari ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşananların, İsrail'in, Filistin halkına ve özelde de esirlere karşı her gün işlediği suçlardan biri olduğunu belirtti.

"Yaralı bir esire işkence edilmesi, aracın kaputuna bağlanması ve ilk yardımdan mahrum edilmesi, intikam alma eğilimi ve düşmanca tutumu göstermektedir." diyen Zeğari, bu saldırganlığı durdurmak için hiçbir şekilde harekete geçilmediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.