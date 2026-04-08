Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor | Dış Haberler

        İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor

        İsrail ordusu, dün akşam uzlaşılan iki haftalık ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu TSİ 14.20 sularında Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Beyrut'a saldırı!

        ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail, TSİ 14.20 sularında Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi.

        Başkent Beyrut'un merkezi noktaları İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

        Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu, hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

        3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef almayı sürdürürken saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail: Ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor
        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Kalile, Matariyye, Kasimiyye, Abbasiye, Bulat, Safad ve Savane beldelerine sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi.

        İsrail ordusu ayrıca Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir noktayı da vurdu.

        Sur'un Kasimiyye yolunda seyreden 2 motosiklet insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        Nebatiye vilayetine bağlı Mimis beldesi çevresinde seyir halindeki bir araca İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara beldesi de İsrail hava saldırısının hedefi oldu.

        İsrail'e ait İHA'lar, Kasimiyye ve Bulat beldelerinde iki aracı, Kefr Dunin ve Şehabiyye beldelerinde ise birer motosikleti vurdu. Saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi.

        Sınıra yakın Kefre ve Mecdel Silm bölgeleri de İsrail topçularınca vuruldu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

        LÜBNAN BAŞBAKANI: ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ateşkesi sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik temasların yoğunlaştırıldığını bildirdi.

        Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kendilerine "dayatılan savaşı" ilk günden itibaren sonlandırmaya öncelik verdiklerini belirtti.

        ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese işaret eden Selam, "Lübnan'da ateşkesi sağlamak amacıyla temaslarımızı ve siyasi ile diplomatik çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Lübnan adına müzakere yürüten tek tarafın devlet olduğunu vurgulayan Selam, bu sürecin ülkenin egemenliğini ve halkın çıkarlarını koruyacak şekilde anayasal kurumlar aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

        Sónar İstanbul 10–11 Nisan'da 10. yılını kutluyor

        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
