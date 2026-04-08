İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor

ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail, TSİ 14.20 sularında Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Başkent Beyrut'un merkezi noktaları İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu, hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef almayı sürdürürken saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu güneydeki Kalile, Matariyye, Kasimiyye, Abbasiye, Bulat, Safad ve Savane beldelerine sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde saldırı tehdidinde bulunduğu bir noktayı da vurdu.

Sur'un Kasimiyye yolunda seyreden 2 motosiklet insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Nebatiye vilayetine bağlı Mimis beldesi çevresinde seyir halindeki bir araca İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Meşgara beldesi de İsrail hava saldırısının hedefi oldu.

İsrail'e ait İHA'lar, Kasimiyye ve Bulat beldelerinde iki aracı, Kefr Dunin ve Şehabiyye beldelerinde ise birer motosikleti vurdu. Saldırılarda yaralıların olduğu bildirildi.

Sınıra yakın Kefre ve Mecdel Silm bölgeleri de İsrail topçularınca vuruldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu.

LÜBNAN BAŞBAKANI: ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ateşkesi sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik temasların yoğunlaştırıldığını bildirdi.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, kendilerine "dayatılan savaşı" ilk günden itibaren sonlandırmaya öncelik verdiklerini belirtti.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese işaret eden Selam, "Lübnan'da ateşkesi sağlamak amacıyla temaslarımızı ve siyasi ile diplomatik çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan adına müzakere yürüten tek tarafın devlet olduğunu vurgulayan Selam, bu sürecin ülkenin egemenliğini ve halkın çıkarlarını koruyacak şekilde anayasal kurumlar aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti.