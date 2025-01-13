İsrail basınına göre Trump, Tel Aviv'den Orta Doğu'da gereksiz çatışmalardan kaçınmasını istedi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail yönetiminden Orta Doğu'da gereksiz çatışmalar yaratmaktan kaçınmalarını istediği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Tel Aviv yönetiminden Suriye'deki yeni yönetime karşı sert açıklamalardan kaçınmasını ve Lübnan'da ateşkesi sürdürmesini istedi.

Trump yönetimindeki üst düzey yetkililer de İsrailli üst düzey yetkililerle son dönemde gerçekleştirdikleri görüşmelerde "Trump'ın ABD'deki iç meselelere odaklanabilmek için Orta Doğu'da mümkün olduğunca sükunet istediğini" aktardı.

Trump'ın Lübnan'da ateşkesin sürdürülmesini istediğini ve Tel Aviv ile Beyrut arasında bir askeri çatışmanın yeniden başlamasını arzu etmediğini dile getiren ABD'li üst düzey yetkililer, Tel Aviv yönetiminden gerilimi arttırmamak adına Suriye'deki yeni yönetime karşı sert açıklamalar yapmaktan da kaçınmasını talep etti.

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Haberde, "Trump yönetimindeki yetkililerin, seçilmiş başkanın görev süresinin başında yeni savaşlarla uğraşmak ya da Orta Doğu'daki eski cepheleri derinleştirmek istemediğini aktardığı" vurgulandı.

TRUMP GÖREVE GELMEDEN GAZZE'DE ATEŞKESE VARILMASINI İSTİYOR

Kanal 12'ye konuşan ismini vermeyen İsrailli bir yetkili, Trump'ın son iki gündür Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusuna bizzat müdahil olmaya başladığını ve 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılmasını istediğini söyledi.

Söz konusu İsrailli yetkili, "Aynı zamanda, Biden yönetimi ile Trump ekibi arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için bir anlaşmaya varılması konusunda yakın ve olağandışı bir işbirliği olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Kanal 12'nin haberinde, ABD Başkanı Biden yönetimindeki kaynakların "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'un sürekli temas halinde olduğunu ve iki taraf arasında tam koordinasyon bulunduğunu" doğruladığı belirtildi.

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Haberde ayrıca gelecek birkaç günün Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için son derece kritik olduğu vurgulanırken, müzakerelerde ilerleme olduğunun altı çizildi.