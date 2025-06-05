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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu | Dış Haberler

        İsrail, Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 22:50 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:50
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        İsrail ordusu duyurdu! Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları
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        İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait insanız hava aracı üretim tesisleri olduğunu öne sürdüğü yerlere saldırılar düzenlediğini aktardı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut’un güneyindeki Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 4 binanın işaretlendiği harita paylaşmıştı.

        Adraee, söz konusu bölgelerdeki 4 binanın Hizbullah'a ait tesisler olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istemişti.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

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