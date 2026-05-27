        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail "çatışma bölgesi" ilan etti | Dış Haberler

        İsrail "çatışma bölgesi" ilan etti

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki geniş bir bölgeyi "çatışma bölgesi" ilan ederek, bölge sakinlerinden evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmelerini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 21:16 Güncelleme:
        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Zehrani Nehri'nin güneyinde yer alan onlarca beldenin bulunduğu bölgenin "çatışma bölgesi" olduğunu öne sürerek saldırı tehdidinde bulundu.

        Adraee, bölge halkından evlerini terk ederek, sınır hattından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sırasında güneydeki birçok belde için benzer tahliye tehditlerinde bulunmuş ve halktan Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

        Ancak 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından bölge sakinlerinin bir kısmı evlerine dönmüştü.

        Öte yandan İsrail ordusu bugün Sur kenti ve çevresindeki bölgelere de saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini istemişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

