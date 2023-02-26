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İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı düzenlenen gösterilerin sekizinci haftasında sokağa çıkan İsrailli sayısı 100 bini geçti.

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AA
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

    Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde gösteri düzenleyen İsrailliler, protestoların sekizinci haftasında yine sokağa çıktı.

     

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

    Başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi, Herzliya ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere, aralarında muhalefet liderleri ve eski devlet yetkililerinin de yer aldığı yüz binden fazla İsrailli katıldı.

     

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

    TEL AVİV'DE 160 BİN KİŞİ MEYDANLARDA 

    Önceki haftalarda olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi önünde toplandı. İsrail televizyonu Kanal 13’e göre, Tel Aviv mitingine 160 bin protestocu katıldı.

     

     

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

     Göstericiler, Netanyahu'nun Başbakanlığı aleyhinde, İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı siyasileri eleştiren dövizler taşıdı.

     

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

     Taşınan dövizlerde, Binyamin Netanyahu’nun lakabı “Bibi”ye atfen, “Bibi Escobar” ve “Bibius Ceesar” gibi yazılar yer aldı.

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

    Ülkenin en büyük kentlerinden Hayfa’da son haftalarda gösterilere en yüksek oranda katılım sağlandı. İsrail polisinin aktardığına göre Hayfa’daki gösterilere 30 binden fazla kişi katıldı.

     

     

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

    NETANYAHU HÜKÜMETİNİN "YARGI REFORMU" 

    İsrail'de on binlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler 8 haftayı geride bıraktı. Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

     

     

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

    Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

     

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

    Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

     

     
  • İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı protestoların 8. haftası: Sokaklardaki İsrailli sayısı 100 bini aştı!

    Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

     

     

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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