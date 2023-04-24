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İsrail'de on binlerce kişinin protestoları sürüyor! Netanyahu "protesto" endişesiyle konferansa katılmadı

İsrail'de haftalardır on binlerce kişinin katıldığı Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestolar devam ediyor. Öte yandan, İsrail basınında dün yer alan haberlerde Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen konferansa "protesto" endişesiyle katılmadı

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AA / HABERTURK.COM
  • İsrail'de protestoların 16. haftası: Binlerce kişi sokaklarda!

     İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükûmetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor.

     

     
  • İsrail'de protestoların 16. haftası: Binlerce kişi sokaklarda!

    Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükûmetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler protestoların 16'ncı haftasında yine meydanlara indi.

     

     
  • İsrail'de protestoların 16. haftası: Binlerce kişi sokaklarda!

    Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Netanya, Birüssebi, Rehovot gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de otuz binin üzerinde protestocu, Kaplan Caddesi'nde eylem yaptı.
  • İsrail'de protestoların 16. haftası: Binlerce kişi sokaklarda!

    İSRAİL BASINI: NETANYAHU PROTESTO ENDİŞESİYLE KONFERANSA KATILMADI

    Diğer yandan, İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kuzey Amerika Yahudi Federasyonu (JFNA) tarafından Tel Aviv'de düzenlenen konferansa "protesto" endişesiyle katılmayacağını belirtti.

     
  • İsrail'de protestoların 16. haftası: Binlerce kişi sokaklarda!

    Haaretz gazetesinin haberine göre, göstericilerin protestosundan çekinen Netanyahu, İsrail'in Bağımsızlık Günü dolayısıyla 23-26 Nisan'da organize edilen konferansa katılmaktan vazgeçti.

     

     
  • İsrail'de protestoların 16. haftası: Binlerce kişi sokaklarda!

    ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

    İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

     

     
  • İsrail'de protestoların 16. haftası: Binlerce kişi sokaklarda!

    Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

     

     
  • İsrail'de protestoların 16. haftası: Binlerce kişi sokaklarda!

    Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclise getireceğini ifade etmişti.

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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