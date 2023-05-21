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İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

İsrail'de on binlerce kişi, hükümetin yargı düzenlemesine karşı başlattıkları protestoların 20'nci haftasında yine meydanlarda indi

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  • İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

    İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkililerini sınırlayan düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı haftalardır düzenledikleri protesto gösterilerini sürdürüyor.

     

     
  • İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

    Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 20'nci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi.

     

     
  • İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

    Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.

     

     
  • İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

    Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

     

     
  • İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

    ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

    İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

     

     
  • İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

    Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

     

     
  • İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

    İsrail hükümeti, 2023-2024 bütçesini oylamak üzere bu hafta Meclis'e getiriyor. Bütçenin en geç 29 Mayıs'ta Meclis'te kabul edilmemesi halinde hükümetin düşmesi ve erken seçime gidilmesi gerekiyor.

     

     
  • İsrail'de protestoların 20. haftası: On binlerce kişi meydanlara indi!

    İsrail hükümetinin bütçe görüşmelerinde, Ultra Ortodoks nüfusa maddi yardımların artırılması ve yine Ultra Ortodoksların talebi olan Tevrat eğitimine ek bütçe sağlanması tartışmaya yol açıyor.

     

     

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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