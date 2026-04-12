        Haberler Dünya İsrail'de yapılan ankete göre, ABD-İran ateşkesinin ardından Netanyahu'ya verilen destek düşüşte

        İsrail'de yapılan ankete göre, ABD-İran ateşkesinin ardından Netanyahu'ya verilen destek düşüşte

        İsrail'de yapılan bir anket, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından muhalefet bloğunun oylarının arttığını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin oylarının ise ciddi oranda düştüğünü gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 13:23
        Netanyahu'ya destek düşüşte

        İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yapılan ankete göre, ABD ile İran arasında 8 Nisan'da sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisi önemli ölçüde oy kaybetti.

        Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin bugün seçim yapılması durumunda 120 sandalyeli Meclis’te yalnızca 25 milletvekili çıkarabileceği öngörüldü. Netanyahu liderliğindeki Likud'un bir önceki hafta yapılan ankette ise 28 milletvekiline ulaşabildiğine işaret ediliyordu.

        REKLAM

        Ankete göre, bugün seçim olması halinde eski Başbakan Naftali Bennett'in partisi "Bennett 2026" 19 sandalye kazanırken, Gadi Eisenkot'un Yaşar (Doğruluk) Partisi'nin ise 14 milletvekili çıkarabileceği öngörülüyor. Yair Golan liderliğindeki sol eğilimli Demokratlar ittifakı ise 11 sandalyeye çıkarken, muhalefetteki bir diğer Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 9 sandalyeye yükseldi.

        İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi 6 sandalye çıkarabilirken, Benny Gantz liderliğindeki Mavi ve Beyaz Partisi ankete göre seçim barajını aşamıyor.

        Toplamda, Netanyahu'yu destekleyenlerin mecliste 51, muhaliflerinin 59, Arap partilerinin ise İsrail Meclisi'nde 10 sandalye elde edeceği öngörüldü.

        İsrail'de muhalefet bloğunun çıkardığı milletvekili sayısının haftadan haftaya arttığı, başta Başbakan Netanyahu'nun partisi olmak üzere koalisyon kanadının çıkardığı milletvekili sayısında ise düşüş olduğu görüldü.

        Seçimlerin bu yıl ekim ayında yapılması beklendiği İsrail'de, hükümet kurulması için mecliste 61 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.

