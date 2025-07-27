İsrail'den 'birkaç saatlik ara' kararı

İsrail, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından yarın Gazze'de saldırılarına birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarın sabah insani yardım dağıtımını sağlamak için sivil merkezlerde ve insani yardım koridorlarında "insani ara" uygulanacağı ileri sürüldü.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin büyük miktarda yardımı dağıtmasının beklendiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve diğer yetkililerin güvenlik toplantısı yaptığı ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'nde yarın saldırılara birkaç saatlik "insani ara" ilan etme kararını, uluslararası eleştirilerin ardından aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, uyguladığı ablukayla insanlık felaketine yol açtığı ve açlıktan ölümlere neden olduğu Gazze Şeridi'nde, uluslararası baskı nedeniyle insani yardım girişi için bazı adımlar atacağını öne sürmüştü.