Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Golan Tepeleri'ndeki işgalinin sürmesi şartıyla Suriye ve Lübnan'la normalleşme mesajı | Dış Haberler

        İsrail'den Golan Tepeleri'ndeki işgalinin sürmesi şartıyla Suriye ve Lübnan'la normalleşme mesajı

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri'nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Tel Aviv yönetiminin Suriye ve Lübnan'la normalleşme arzusunda olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail: Suriye ve Lübnan'la normalleşiriz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakan Saar, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Batı Kudüs'te düzenlendiği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Tel Aviv'in bölgedeki Arap ülkeleriyle normalleşme çabalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme için imzaladığı "Abraham Anlaşmaları'nı" genişletme arzusunda olduğunu dile getiren Saar, "Suriye ve Lübnan gibi komşu ülkeleri, İsrail'in temel ve güvenlik çıkarlarını koruyarak barış ve normalleşme çemberine dahil etmek istiyoruz." dedi.

        İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'nin "44 yıldır İsrail egemenliğinde olduğunu" savunan Saar, "Herhangi bir barış anlaşmasında Golan, İsrail devletinin bir parçası olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Saar, "Orta Doğu'daki barış ve normalleşme çemberine Suudilerin katılmasını memnuniyetle karşılayacağımız gibi Suriye'nin katılmasını da memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

        İsrail, Gazze'de kalıcı değil geçici ateşkes istiyor

        Dışişleri Bakanı Saar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası anlaşmasına rıza gösterebileceğini, bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes teklifine "evet" dediklerini savundu.

        Saar, "Witkoff'un önerisine göre geçici bir ateşkes sağlanırsa, insani durumu ele almanın da daha kolay olacağını" öne sürdü.

        Ayrıca Saar, İsrail'in ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na (GHF) aktardığı veya aktaracağı fona ilişkin soruyu yanıtlamaktan kaçındı.

        Saar'dan İran'a saldırıların Avrupa güvenliğine katkı sağladığı iddiası

        İsrail'in İran'a 12 gün boyunca düzenlediği ve 24 Haziran'da ateşkesle sona eren saldırılara da değinen Saar, bu saldırıların Avrupa'nın güvenliğine doğrudan ve önemli bir katkı sağladığını iddia etti.

        REKLAM

        Saar, ciddi ölçüde hasar verdiklerini savunduğu İran balistik füzelerinin Avrupa'ya ulaşabilen menzile sahip olduğunu ileri sürdü.

        Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ise İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yardımları güvenilir ortak olarak tanımladığı Uluslararası Kızılhaç Komitesi üzerinden Birleşmiş Milletler ilkeleri çerçevesinde yaptıklarını, GHF ile işbirliği yapmadıklarını vurguladı.

        Bakan Meinl-Reisinger, Gazze'deki insani kriz ve BM'nin kıtlık konusundaki uyarısından ötürü "çok endişeli olduklarını" vurguladı.

        İsrailli mevkidaşına "insani yardımın Gazze'ye derhal ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade ettiğini" aktaran Meinl-Reisinger, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Gazze Şeridi'ne insani yardım konusundaki bu endişe nedeniyle ortak bildiriye imza attığını kaydetti.

        İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına taraftar olmadığını belirten Meinl-Reisinger, söz konusu anlaşmayı askıya almanın Gazze'deki insanlara yardımcı olmayacağı kanısında olduğunu öne sürdü.

        REKLAM

        Avusturya'nın Gazze'ye 60 milyon avro değerinde insani yardımda bulunduğunu aktaran Meinl-Reisinger, yardımların, "güvenilir, ilkelere bağlı olan ortaklar" aracılığıyla yapıldığını GHF'ye ise güvenmediklerini dile getirdi.

        Meinl-Reisinger, "Burada vergi mükelleflerinin parasını kullanıyoruz, bu yüzden doğru şekilde kullanılmasını istiyoruz." dedi.

        Ülkesinin ulaştırdığı yardımın Birleşmiş Milletler ve diğer örgütlerin ilkeleri çerçevesinde kullanıldığının altını çizen Meinl-Reisinger, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Daha yakın zamanda, sanırım çarşamba günü, hükümet ek olarak 3 milyon avro insani yardım yapma kararı aldı. Güvenilir bir ortak olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla yardımları yapıyoruz, GHF ile değil."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"