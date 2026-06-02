        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 20:58 Güncelleme:
        İsrail'den Lübnan'a saldırılar

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, Sur kentindeki Burç Şemali beldesinde düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Şehhur beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Öte yandan gün içinde Nebatiye kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen İsrail saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

        *Fotoğraf: AA

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
