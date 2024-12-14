İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları

Tel Aviv yönetimi, Esad rejiminin devrildiği Suriye'de farklı yerlere saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, başkent Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenledi.

AA'nın haberine göre; İsrail ayrıca, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesindeki "Bilimsel Araştırma Merkezi"ni hedef aldı. Suveyda'danın kuzeyindeki Halhala Askeri Havalimanı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esad iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.