İsrail, Gazze'de İslami Cihad lider kadrosundan 3 kişiyi öldürdü

Açıklamada, operasyona "Koruyan Ok" adı verildiği ve Batı Şeria'da terör eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülen İslami Cihad'ın lider kadrosundan Tarık İzzeddin, Askeri Konsey Genel Sekreteri olduğu belirtilen Cihad Gannam ve Hareketin kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini'nin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen saldırıların, ordu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu belirtildi.

Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan İslami Cihad Hareketi de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda, lider kadrolarından 3 kişinin öldürüldüğünü doğruladı.

İSRAİL ORDUSU'NUN GAZZE SALDIRISI

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere saldırılar düzenlendiğini ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze sınır bölgesinde olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Ayrıca açıklamada, ikinci bir emre kadar Gazze ile Erez ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapatıldığı kaydedildi.

Gelen bilgilere göre, saldırıların ardından Gazze sınırı boyunca Askalan ile Sederot kentleri arasındaki tren seferleri durduruldu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, kentin çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, ulusal güvenlik ve bakanlığın çeşitli birimleri tarafından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor" ifadeleri yer aldı.