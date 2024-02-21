İsrail Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlar barınağını vurdu: 2 ölü

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Mevasi'de MSF personeli ve ailelerinin bulunduğu bir barınağı bombaladığı belirtildi.

Ambulans ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada, "Meslektaşlarımızın ailelerinden en az 2 kişi öldürüldü, 6 kişi yaralandı. Yaşananlar karşısında dehşete düştük." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) bir ekibin koordinasyonu ve eşliğinde MSF'nin Reşid Caddesi'nde bulunan merkezinden 2 ölü ve 8 yaralının tahliye edildiği kaydedildi. Tahliye edilenlerin Refah'taki Uluslararası Tıp Derneğine ait sahra hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan el-Mevasi bölgesine girdiğini söylemişti.

İsrail ordusuna ait araç ve tankların Han Yunus Limanı'na ulaştığını belirten görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir ambulansa ve sivil araca ateş açtığını, Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolunu kestiklerini aktarmıştı.

Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti.

İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentini yakınlarına kadar uzanıyor.

Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 237’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 575 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.