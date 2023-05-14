AA

Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında İslami Cihad'dan öldürülenlerin bilançosuna dair bilgi verdi.

Açıklamada, Hareket'in 6 üst düzey komutanı, bir saha komutanı ve 4 mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık vermişti.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun bombardımanında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 20 bina yıkılmış, 49 konut tamamen kullanılamaz hale gelmiş, 940 konut da zarar görmüştü.

Taraflar, 13 Mayıs gece saatlerinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmıştı.

Fotoğraf: AA