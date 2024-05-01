Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Columbia Üniversitesi'nden Profesör Bruce Robbins protestolarda yaşananları anlattı: "İsrail'in haksızlığı ortaya çıkacak"

        Columbia Üniversitesi'nden Profesör Bruce Robbins protestolarda yaşananları anlattı: "İsrail'in haksızlığı ortaya çıkacak"

        Columbia Üniversitesi'nden Profesör Bruce Robbins, yaklaşık iki hafta önce üniversitede başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan Gazze'ye destek eylemlerinde yaşananlarını Habertürk TV'den Birsu Karaarslan'a anlattı. Yahudilerin kampüsteki güvenliğinin hiçbir zaman tehdit edilmediğini vurgulayan Robbins, "İsrail'in haksızlığı ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail'in haksızlığı ortaya çıkacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarının ardından ABD, İsrail'e desteğini pek çok kez yinelerken, ABD'de zaman zaman Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

        Yaklaşık iki hafta önce Columbia Üniversitesinde başlayan Gazze'ye destek eylemleri ise ABD'nin önde gelen birçok üniversitesine yayıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu protestoları "Yahudi karşıtı" olarak nitelendirirken, ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt gelmişti.

        Columbia Üniversitesinde eylem yapan öğrenciler ve üniversite yönetimi arasında uzlaşı sağlanamazken, son olarak üniversitedeki Gazze Dayanışma Kampına polis müdahale etti.

        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi! Haberi Görüntüle

        Üniversitede ve ülke genelinde yayılan protestolarda tansiyon düşmezken Columbia Üniversitesinde yaşananları bu üniversitede görev yapan Beşeri Bilimler Profesörü Bruce Robbins Habertürk TV Muhabiri Birsu Karaarslan'a anlattı.

        REKLAM

        "YAHUDİLERİN KAMPÜSTEKİ GÜVENLİĞİ HİÇBİR ZAMAN TEHDİT EDİLMEDİ"

        Columbia Üniversitesi'ndeki Yahudi akademisyenlerin de içinde olduğu personel rektörlüğe bir mektup yazdı. Protestocuları Yahudi düşmanlığıyla suçladı. Gerçekten öyle mi? Yahudi bir profesör olarak oradaki protestolarda bir düşmanlık gördünüz mü?

        Bruce Robbins: Bir Yahudi olarak konuşuyorum ve anti-Semitizm hakkında bir şeyler biliyorum. Hem fiziki hem de sözlü saldırıya uğradım hayatımda bir Yahudi olarak. O yüzden bu konuda çok hassasım. Bunun hiçbir zaman kampüsteki Yahudilerin güvenliğiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yahudilerin kampüsteki gerçek güvenliği hiçbir zaman tehdit edilmedi. Bence gördüğümüz şey, İsrail'in savunulamaz eylemlerini savunmak için kullanabilen insanlar tarafından antisemitizmin silah haline getirilmesidir. Dünyanın büyük bir kısmının İsrail'in yaptıklarını onaylamadığını fark etmekten duydukları kişisel rahatsızlığı tercüme ediyorlar, bu da onları çok rahatsız ediyor. Kendi kimlik duygularına saldırıyor ve başka hangi kelimeleri bulacaklarını bilemiyorlar. Şu rahatsızlık hissini Yahudi düşmanlığı olarak adlandırıyorlar.

        REKLAM

        Columbia Üniversitesi'nde artık dersler online yapılıyor, bu sizce ülke genelindeki kampüslerde eğitimi nasıl etkileyecek?

        Pragmatik anlamda, polis bu işe ne kadar dahil olursa hareketin o kadar güçleneceğini düşünüyorum ve bence bu, bu ülkedeki ve belki de dünya çapındaki gençler için, Türkiye'deki durumu bilmiyorum ama dünya çapındaki birçok gencin, ne olduğuna dair görsellere erişim sahibi olması zaten çok çok güçlü bir hareket. Bu nesil gerçekten çok kızgın ve Gazze'nin bu nesil için dünyadaki adaletsizlik, hatta kötülük duygusunu başka hiçbir meselenin yapmadığı şekilde kristalize ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden giderek daha da güçleneceğini düşünüyorum. Columbia'daki duruma ve bunun nasıl çözüleceğine gelince, gerçekten bilmiyorum. Yönetimle öğrenciler arasında görüşmeler olduğunu biliyorum. Her iki tarafın da iyi niyetle müzakere ettiğini varsayıyorum. Başlıca talep, Columbia'nın parasının İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş çabalarına yatırılması için İsrail şirketlerinden elden çıkarılmasıdır. Talep budur. Onları Güney Afrika'da görmek isterim, beyazların üstünlüğünü savunanların durumunda çok büyük bir direniş vardı. Şu anda buna karşı çok büyük bir direnç var. Belki direniş günü kurtarır, bilemiyorum. Bir müzakerede öğrencilere ne teklif edebileceklerini bilmiyorum. Bu da öğrenciler için neredeyse bu kadar tatmin edici olurdu. Ama umarım iyi niyetle çabalıyorlardır.

        Üniversitenin rektörünün bu kararı tek başına alması ya da aldığına dair şüpheler doğru mu?

        Bruce Robbins: Bu çok önemli bir nokta. Kampüsteki öfkenin bir kısmı rektörün kararını fakülte senatosuna danışmamasından kaynaklanıyor. Kurallar böyle, bir karar alındığında üniversite senatosuna danışılması gerekiyor. Ve Rektör, senatoya hiç danışmadı. Tek taraflı bir karardı. Yönetiminde başka kime danıştığını bilmiyorum ama olaylara müdahale eden polis departmanı bile bunun gerekli olduğunu düşünmüyordu.

        Polis teşkilatının bile üniversiteye girme konusunda rektörden farklı düşündüğünü söylüyorsunuz, doğru mu?

        Evet. Tam olarak öyle…

        "İSRAİL'İN HAKSIZLIĞI ORTAYA ÇIKACAK"

        Üniversitenizde bildiğimiz kadarıyla protestolar için ayrılmış bir yer var. Bu durum 1968'de Vietnam Savaşı'ndan bu yana devam ediyor. Acaba 56 yıl sonra burada protesto yapılmasına izin vermek yerine polis çağırmak mı olayları büyüttü.

        Bruce Robbins : Evet, bu kesinlikle doğru. Öğrenciler, Columbia'nın Gazze'deki İsrail şiddetini desteklemekten vazgeçmesini istiyor. Aktif veya pasif olarak İsrail ile yapılan ticaretin sona erdirilmesini talep ediyorlar. Gençler bundan 40 yıl önce Güney Afrika’nın ırkçı olduğuna dair eylemler yapıyordu ve o zaman insanlar bunun doğru olmadığını iddia ediyorlardı. Ama zaman o gençlerin düşüncesinin doğru olduğunu tüm insanlığa gösterdi. Bugün yaşadığımız durum da aynı. Tarih beyazların üstün olduğunu söyleyenleri nasıl haksız çıkardıysa, yarın da İsrail’in haksızlığını ortaya çıkaracak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Columbia Üniversitesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Havadan Taksim Meydanı
        Havadan Taksim Meydanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?