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İsrail ve Hamas anlaştı iddiası
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İsrail'in Hamas ile anlaşmayı kabul ettiği iddia edildi

Haaretz gazetesi, perşembe akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Hamas ile anlaşmayı kabul ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre, anlaşmanın 6 maddeden oluştuğu ve süreçte aşamalı olarak uygulamaya konulacağı belirtildi

17.08.2018 - 05:17 | Güncelleme: AA

İsrail'in üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen müzakereler neticesinde Hamas ile anlaşmayı kabul ettiği öne sürüldü. İsrail'in Haaretz gazetesi, perşembe akşamı toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Hamas ile 6 maddede anlaşmaya vardığını iddia etti.

Gazetenin iddiasına göre, anlaşmanın 6 maddeden oluştuğu ve süreçte aşamalı olarak uygulamaya konulacağı belirtildi. Haberde, Mısırlı yetkililer ile Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov'un aracılığıyla yürütülen müzakerelerin sonuç verdiği ve İsrail'in çarşamba günü Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) yeniden açması ve balıkçıların avlanma mesafesini 9 mile çıkarmasıyla aşamalı bir şekilde uygulanmaya başladığı kaydedildi.

Kerm Ebu Salim'in yeniden açılması ve avlanma mesafesinin artırılmasının 6 maddelik anlaşmanın ilk iki şartı olduğunu ileri süren Haaretz gazetesi, isimlerini açıklamadığı 3 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, anlaşmanın Gazze ile İsrail arasında kapsamlı bir ateşkesi de içerdiğini aktardı. Gazete, diğer anlaşma maddelerinin Gazze'ye tıbbi ekipman, insani yardım malzemesinin girişinin sağlanması, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen İsrailli 2 asker ve 2 sivili iade etmesi ile Gazze'nin altyapısının yabancı sermaye ile yeniden inşa edilmesi, hava ve deniz limanının inşa edilmesi konularını içerdiğini kaydetti.

Hava ve deniz limanlarının inşası konusunun diğer maddelerin uygulanması şartlarına bağlı olduğuna vurgu yapılan haberde, Mısır ile BM'nin başka Arap ülkelerinin desteğiyle Hamas ve İsrail arasında bu anlaşmanın sağlanması için büyük bir çaba gösterdiği bilgisine yer verildi.

İSRAİLLİ BAKANDAN AÇIKLAMA 

Gazetenin iddialarına rağmen İsrail Güvenlik Kabinesi Üyesi Devlet Bakanı Tzachi Hanegbi, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze ile anlaşmaya ilişkin basına yansıyan ayrıntılar bildiğim kadarıyla doğru değil ancak dönen tüm mevzuların içeriğine vakıf değilim." ifadesini kullandı.

Tzachi'nin konuya ilişkin açıklaması dışında İsrailli yetkililerden söz konusu iddialara dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, İsrail'in i24 kanalı da İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi ile Hamas ve İsrail arasında yürütülen müzakereleri görüşmek üzere yakın bir zamanda Kıbrıs'ta bir araya geldiğini açıkladı.

Mısır ve İsrail basınında dün yer alan haberlere göre, Mısır İstihbarat Teşkilatı Şefi Abbas Kamil'in başkanlığında bir heyetin perşembe günü Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes çabalarını görüşmek için Tel Aviv'de İsrailli yetkililerle bir araya geldiği kaydedilmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Hamaslı bir yetkili 7 Ağustos'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında üçüncü tarafların aracılığıyla yürütülen müzakerelerin bu ay sonunda kamuoyuna açıklanarak uygulamaya konulacağını belirtmişti. Tarafların iki hafta boyunca "birbirini test edeceğini" bildiren Hamaslı yetkili, Mısır ve BM'nin anlaşma için aracılık ettiğini, Türkiye ve Katar'ın da yapıcı bir rol oynadığını ifade etmişti.

AA'nın haberine göre, muhtemel anlaşmanın detayları şu şekilde:

Refah Kapısı açılacak, abluka hafifleyecek

İlk olarak İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah, kalıcı olarak açılacak. İsrail'den Gazze'ye ticari malların ithalat ve ihracatının yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı’ndaki İsrail ablukası da hafifletilecek.

Gazze için Mısır tarafına liman ve havaalanı inşa edilecek

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Gazze'nin de kullanabileceği bir liman ve havalimanı inşa edilecek. 

5 yıllık ateşkes sağlanacak 

Taraflar arasında en az 5 yıllık ateşkes ilan edilmesi planlanan anlaşmada, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen 2 İsrailli asker ile 2 İsrailli sivili iade etmesi maddesi de yer alacak. 

Filistinliler de Gazze'den İsrail tarafına yanan balon ve uçurtma göndermeye son verecek.

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