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        Haberler Dünya İsrail, İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü | Dış Haberler

        İsrail, İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

        İsrail ordusu, İran'ın uyarısına rağmen Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sabah saatlerinde de sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        İsrail'den Lübnan'a saldırı
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Kalavay beldesi çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

        Cenub ilindeki Cizzin beldesine bağlı El-Katrani bölgesi de İsrail topçu saldırılarına maruz kaldı.

        Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde ise İsrail savaş uçakları, Abbasiye beldesine bağlı El-Hamadiye Mahallesi'ni bombaladı.

        Ayrıca İsrail ordusu, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ve Ramadiye beldelerine hava saldırıları düzenledi.

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

        İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

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