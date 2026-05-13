        İsrail Lübnan'da 7 araca saldırı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'da 7 araca saldırı düzenledi

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen öğle saatlerinde Lübnan'ın farklı bölgelerinde 7 aracı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 18:15 Güncelleme:
        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail İHA'larının Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı Maaliyye, Şaitiyye ve Nakura beldelerinde 3 araca düzenlediği saldırılarda 3 kişinin öldüğünü duyurdu.

        Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamada ise Beyrut-Sayda hattında yer alan Berce, el-Ciye ve es-Sadiyat bölgeleri ile Sayda kent merkezinde toplam 4 aracı hedef alan İHA saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        Böylece İsrail'in öğle saatlerinde 7 aracı hedef aldığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        *Fotoğraf: AA

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
