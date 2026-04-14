        Haberler Dünya İsrail-Lübnan görüşmeleri başladı | Dış Haberler

        İsrail-Lübnan görüşmeleri başladı

        İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler Washington'da başladı. Görüşmelere ev sahibi olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katılıyor.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 19:55 Güncelleme:
        İsrail ile Lübnanlı temsilcileri bir araya getiren doğrudan görüşmeler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ev sahipliğinde Washington'da başladı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeler, iki ülke temsilcilerinin yanı sıra ABD'li üst düzey bazı isimleri de bir araya getirdi.

        Washington'daki görüşmelere Rubio'nun yanı sıra ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mike Needham katılıyor.

        Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki ülke arasındaki sorunların bir anda çözülmeyeceğini ancak bu görüşmenin son derece önemli olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Rubio, "Bu, tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya ve buradaki fırsata getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var. Ateşkesle ilgili sorular sorduğunuzu biliyorum. Bu bölgede 20-30 yıldır süren bu durumun yol açtığı tahribat." değerlendirmesini yaptı.

        Lübnan halkının "İran'ın saldırganlığının kurbanı" olduğunu savunan ABD'li bakan, bu konuyu da kapsamlı şekilde ele alarak olumlu bir netice elde edilmesini umduklarını vurguladı.

        İsrail-Lübnan görüşmelerinin bir süreç olduğunun altını çizen Rubio, "Bu sadece bir günden ibaret değildir. Bu süreç zaman alacaktır ancak bu çabaya değeceğine inanıyoruz. Bugünkü umudumuz, kalıcı ve uzun süreli bir barışın geliştirilebileceği bir çerçeveyi ana hatlarıyla belirleyebilmemizdir." şeklinde konuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

