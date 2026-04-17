        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etti

        İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ateşkesi ihlal etti

        İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam ve Dibbin beldelerine 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen hava saldırısı düzenlediği bildirildi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 06:32 Güncelleme:
        İsrail ateşkesi ihlal etti
        Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut ve Tel Aviv saatiyle gece yarısı yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in güney Lübnan'daki iki beldeyi bombalamaya devam ettiği belirtildi.

        Ateşkesin başlamasından kısa süre sonra yayımlanan haberde, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından el-Hiyam ve Dibbin beldelerine yönelik düşman (İsrail) bombardımanı devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        Haberde ayrıca, "Raşeya beldesi ve Cebel eş-Şeyh Dağı'nın (Hermon) batı yamaçlarında (güneydoğu) yoğun insansız hava aracı faaliyeti var." denildi.

        Bombardımanın sonuçlarına ilişkin henüz maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

        İsrail tarafından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

