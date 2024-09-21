İsrail, Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı

İsrail'in, Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattığı belirtildi.

İsrail'in, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'i öldürmesinin ardından bölgede yaşanan gerilim devam ediyor.

İsrail-Lübnan hattında son durum ne? Haberi Görüntüle

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi.

Hava sahasını sadece bu koşullarda uçuş izni olanların kullanabileceği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail ordu radyosu ise söz konusu kararın, hava savunma sisteminin İsrail uçaklarını yanlışlıkla düşman olarak tanımlayıp etkisiz hale getirme riskini azaltmak için alındığını aktardı. REKLAM İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik saldırıları son günlerde arttı. İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.