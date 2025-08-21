Habertürk
        İsrail maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak - Futbol Haberleri

        İsrail maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

        Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail ile oynanacak karşılaşmanın bilet gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 00:14 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:14
        İsrail maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak!
        Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İsrail'le oynayacakları maçın bilet gelirlerini Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

        Federasyondan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Oslo şehrindeki Ullevaal Stadı'nda Norveç ile İsrail arasında oynanacak Avrupa elemeleri I Grubu mücadelesinden elde edilecek bilet gelirinin insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

        Karşılaşmanın bilet satışlarının 25 Ağustos'ta başlayacağı ifade edildi.

        Açıklamada görüşüne yer verilen Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "Ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalabilir. İsrail, FIFA ve UEFA'nın müsabakalarının bir parçası ve bununla başa çıkmalıyız. Ancak maçtan elde edilecek geliri, Gazze'de her gün hayat kurtaran ve sahada aktif acil yardım çalışmaları yürüten bir insani yardım kuruluşuna bağışlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

