İsrail, Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Seyfeddin'i öldürdüğünü duyurdu

Getty Images Haşim Seyfeddin (ortada)

İsrail ordusu, suikaste uğrayan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen din insanı Haşim Seyfeddin'i yaklaşık üç hafta önce düzenlenen bir hava saldırısında öldürdüklerini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) göre Haşim Seyfeddin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki dış mahallelere düzenlenen hava saldırılarında öldü.

Hizbullah’tan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. İsrailli yetkililer daha önce Seyfeddin'in muhtemelen öldürüldüğünü açıklamış, ancak kesin olarak teyit etmemişti. Örgütün lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in 27 Eylül'de Beyrut’a düzenlediği bir hava saldırısında öldürülmüştü. 4 Ekim'de Beyrut Havalimanı yakınlarındaki hava saldırılarının ardından Hizbullah yetkilileri Seyfeddin ile iletişimi kaybettiklerini söylerken, ABD basını İsrailli yetkililere dayanarak saldırıların hedefinin Seyfeddin olduğunu bildirdi. O gece şehirde patlayan bombaların dumanı sabah saatlerinde bile görülebiliyordu.

İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, Seyfeddin’in örgütün Beyrut'taki ana istihbarat merkezine düzenlenen saldırıda, merkezin komutanı olarak tanımladığı Ali Hüseyin Hazima ile birlikte öldürüldüğünü kaydetti. İsrail ordusu, Hizbullah’ın temel karar süreçlerine dahil olduğunu söylediği Seyfeddin’i yıllarca "İsrail Devleti'ne karşı terörist saldırıları” yönetmekle suçladı. Hizbullah, Lübnan'da faaliyet gösteren, İran tarafından desteklenen, Şii İslamcı bir siyasi parti ve silahlı örgüttür. Başka ülkelerin yanı sıra ABD, İngiltere ve İsrail tarafından “terör örgütü” olarak kabul ediliyor.

Hizbullah nedir, nasıl kuruldu, ne kadar güçlü? Seyfeddin 2017 yılında ABD ve Suudi Arabistan’ın “küresel terörist” listesine girmişti. Nasrallah'ın kuzeni olan Seyfeddin, İran'da dini eğitim aldı ve oğlu, 2020'de Irak'ta düzenlenen bir ABD hava saldırısında öldürülen İran'ın en güçlü askeri komutanı General Kasım Süleymani'nin kızıyla evlendi. Öldüğünde yaşının 60 civarında olduğu düşünülüyor. Seyfeddin bu yaz Beyrut'ta yaptığı bir konuşmada, Hizbullah'ın liderlik kadrosuna bakışını anlattı. Fransız haber ajansı AFP, "Direnişimizde, herhangi bir lider şehit olduğunda, bir başkası bayrağı devralır ve yeni, kesin, güçlü bir kararlılıkla devam eder" dediğini aktardı.

İsrail, Gazze'deki savaşla tetiklenen ve yaklaşık bir yıldır süren sınır ötesi çatışmaların ardından Hizbullah'a karşı saldırıya geçti. Saldırının öncesinde İsrail hükümeti, Hizbullah'ın roket, füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla yerinden edilen sınır bölgelerindeki İsraillilerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesini amaçladığını duyurmuştu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, geçen yıl en az 2.464 Lübnanlı öldürüldü ve yaklaşık 12.000 kişi yaralandı. Reuters’ın bildirdiğine göre, Hizbullah saldırılarında İsrail’in kuzeyinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde en az 59 kişi öldürüldü.