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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı vurdu: 17 ölü

        İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombaladı: 17 ölü

        İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 04:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 04:17
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        İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'nı vurdu: 17 ölü
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        Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan İsrail savaş uçakları, 17 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu.

        AA'nın Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtildi.

        Şihab haber ajansının Gazze'den aktardığı anlık gelişmelere göre de İsrail uçakları, Cibalya bölgesindeki Hademat Kulübü yakınlarında 5 ailenin evini bombaladı.

        Han Yunus Mülteci Kampı'nın doğusundaki Beni Sehila beldesindeki tarım alanları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

        Öte yandan, İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırıları sürerken arazide şiddetli çatışmalar olduğu kaydedildi.

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