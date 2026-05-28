        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu Gazze'yi vurdu: 7 ölü, 18 yaralı | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'yi vurdu: 7 ölü, 18 yaralı

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırıda 2'si kız çocuğu, 2'si kadın 7 Filistinli hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 00:27 Güncelleme:
        Filistinli yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırısı sonucu 2'si kız çocuğu, 2'si kadın 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Gazze'de Hamas'ın "iki üst düzey üyesinin" hedef alındığı iddia edildi.

        İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

        İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Borç tartışması ölümle bitti
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
