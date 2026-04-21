        Haberler Dünya İsrail ordusu Hazreti İsa heykelini parçalayan askere hapis cezası verdi | Dış Haberler

        İsrail ordusu Hazreti İsa heykelini parçalayan askere hapis cezası verdi

        İsrail ordusu, Hristiyan dünyasının yoğun tepkisi üzerine Lübnan'ın güneyindeki bir beldede Hazreti İsa heykelini parçalayan ve olayı fotoğraflayarak yayılmasını sağlayan askere 30 gün askeri hapis cezası verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:00 Güncelleme:
        Hazreti İsa heykelini parçalayan İsrail askerine hapis cezası

        Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hristiyan sembolüne zarar veren askerin davranışına ilişkin soruşturma bulguları ve verilen karar paylaşıldı.

        Soruşturma bulguları ve komuta kademesinin önerilerinin tümen komutanına sunulduğu, buna göre Lübnan'ın güneyindeki bir Hristiyan köyünde, bir İsrail askerinin dini sembole zarar verdiği, başka bir askerin bu eylemin fotoğrafını çekerek yaydığı ve olay yerinde bulunan diğer 6 askerin ise yaşananlara müdahale etmediği belirtildi.

        Lübnan'daki saldırıların yalnızca Hizbullah ve diğer silahlı gruplara yönelik olduğu ileri sürülerek İsrail ordusunun heykelin yenilenmesi konusunda yardımcı olduğu iddia edildi.

        Soruşturma sonucuna göre, heykeli parçalayan ve olayı fotoğraflayan askerlerin muharebe görevinden alınmasına ve 30 gün askeri hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiği, olaya seyirci kalan diğer askerler hakkında kararın daha sonra verileceği aktarıldı.

        Dini kurum ve sembollere saldırılar bakımından sicili kabarık olan İsrail ordusu, dini kurum ve sembollere davranış kurallarını askerlere hatırlatacağını ileri sürdü.

        Lübnan'ın güneyindeki bir beldede, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

        İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
