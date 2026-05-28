İsrail ordusu Lübnan'da bir evi vurdu: 2 ölü

Lübnan ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda kentinde bir binadaki daireyi hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail saldırısına maruz kalan binada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise halen enkaz altında bulunuyor. Sayda kentinde hedef alınan evde, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlı bir aile kalıyordu.

AA'nın aktardığı habere göre, İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hava saldırısıyla vurdu. Saldırıyla ilgili can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kentine bağlı Arab Salim, Habbuş ve Kefrcevz beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

