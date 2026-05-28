İsrail ordusu: Ülkenin kuzeyinde 1 asker öldü, 2 asker yaralandı
İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde düzenlenen operasyon sırasında 1 askerin öldüğünü, 1'i ağır 2 askerin yaralandığını açıkladı
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 06:57 Güncelleme:
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki operasyonda Rotem Yanai isimli kadın askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
AA'nın haberine göre, aynı operasyonda 2 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Açıklamada, askerlerin tıbbi tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ