İsrail ordusunda "sanal bahis" skandalı

Sigorta Sayfası programına konuk olan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, önümüzdeki dönem enflasyon ve faizde düşüş trendi ve makro verilerde iyileşmeye dikkat çekerek "Gelirler artmasa bile Türkiye'nin çarpanlarının artacağını düşünüyorum. Yılın ilk aylarında iyi gitti am... Daha Fazla Göster Sigorta Sayfası programına konuk olan Kuveyt Türk Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bayram Veli Salur, önümüzdeki dönem enflasyon ve faizde düşüş trendi ve makro verilerde iyileşmeye dikkat çekerek "Gelirler artmasa bile Türkiye'nin çarpanlarının artacağını düşünüyorum. Yılın ilk aylarında iyi gitti ama borsanın yılın tamamında güçlü getiri sunma potansiyelinin olduğuna inanıyorum. Bu nedenle portföylerde hissenin daha fazla olması lazım" diye konuştu. Daha Az Göster