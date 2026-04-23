Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Tayri beldesinde hedef aldığı 2 gazeteciden biri yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Saldırı sırasında araçlarıyla olay yerinde bulunan 2 gazeteci kadın ise kaçarak bir eve sığındı.

        İsrail ordusu, kadın gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac'ı takip ederek sığındıkları eve ikinci bir saldırı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu yaralanan gazetecileri kurtarmak için olay yerine gelen Lübnan Kızılhaç ambulansına ses bombası atıp, ateş açarak ekiplerin insani yardım görevini yapmasını engelledi.

        Açıklamada, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tayri beldesine düzenlenen 2 hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kadın gazetecilerden Farac'ın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

        REKLAM

        İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alması nedeniyle gazeteci Halil’i kurtarma girişimlerinin yarıda kaldığı, daha sonra gerekli koordinasyon sağlanarak çalışmalara yeniden başlandığı kaydedildi.

        Sivil savunmadan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Emel Halil'in cansız bedenine ulaştı.

        İsrail ordusu gazetecileri hedef aldığını itiraf etti

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef aldığını itiraf etti.

        Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan bir askeri tesisten ayrılan iki aracın tespit edildiği, araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği sözde "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğu iddia edildi.

        Açıklamada, İsrail ordusunun araçlardan birini vurduğu, diğer araçtaki iki kişinin de kaçtıkları bir evde hedef alındığı itiraf edildi.

        İsrail ordusunun, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellemediği iddia edilen açıklamada, bu iddiaya rağmen olayın ayrıntılarının incelendiği ileri sürüldü.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

