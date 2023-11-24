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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Savunma Bakanı Gallant: Tüm gücümüzle savaşa devam edeceğiz

        İsrail Savunma Bakanı Gallant: Tüm gücümüzle savaşa devam edeceğiz

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:00 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:00
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        İsrail: Tüm gücümüzle savaşa devam edeceğiz
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        Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

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        Gallant, "Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. (Hamas'ın elinde) 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

        "DÜŞMANLARIMIZI CAYDIRMAMIZ GEREKİYOR"

        Lübnan sınırında açılan cepheye ilişkin Gallant, şunları kaydetti:

        "Savaşmakta bir çıkarımız yok ancak düşmanlarımızı caydırmamız gerekiyor. 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Hamas tarafından vahşi bir saldırıya uğradık sonra da Hizbullah'ın saldırısı geldi. Vatandaşlarımıza yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz."

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