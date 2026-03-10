Canlı
        Haberler Dünya İsrail: Sonsuz bir savaşın peşinde değiliz | Dış Haberler

        İsrail: Sonsuz bir savaşın peşinde değiliz

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "İran'a karşı sonsuz bir savaşın peşinde olmadıklarını" ve "saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda ABD ile koordinasyon içinde olacaklarını" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 21:15 Güncelleme:
        İsrail: Sonsuz bir savaşın peşinde değiliz

        İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İran'a yönelik ABD ile ortak saldırıları sürdüren İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        ABD ile birlikte "dünyanın en tehlikeli rejimine" karşı savaştıklarını savunan Saar, İran hava saldırılarından korunacak duruma gelmeden harekete geçtiklerini ve "dış yardım olmadan İran halkının özgürlüğe kavuşamayacağını" ileri sürdü.

        "İsrail sonsuz bir savaş peşinde değil"

        Saar, İsrail'e İran'dan daha fazla saldırının Lübnan topraklarından geldiğini belirterek, "Savaşa katıldığından beri Hizbullah, İsrail'e 800'den fazla füze ve insansız hava aracı ateşledi." iddiasında bulundu.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saar, "İsrail sonsuz bir savaş peşinde değil." diyerek İran'a saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda ABD ile koordinasyon içinde olacaklarını kaydederken bu konuda bir takvim sunmaktan kaçındı.

        "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsrail'e geldim"

        Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul da "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsrail'e geldim. İran komşularına tehdit oluşturmamalı ve vekillerini desteklemeyi bırakmalıdır. Öte yandan, İran'ın egemenliği saygı görmelidir. Kimse kaos istemiyor." ifadelerini kullandı.

        Batı Kudüs'teki İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda bir çalışma toplantısı düzenleyen iki bakan, Beyt Şemeş'te İran'ın misilleme saldırılarından birinde füzenin düştüğü alana gitti.

        *Fotoğraf: EPA/MARTIN DIVISEK, temsilidir

