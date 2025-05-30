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        Haberler Dünya İsrail Suriye'nin Lazkiye şehrine saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Suriye'nin Lazkiye şehrine saldırdı

        İsrail ordusu, Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan bir silah deposunu hedef aldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.05.2025 - 23:23 Güncelleme: 30.05.2025 - 23:23
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        İsrail Lazkiye'ye saldırdı
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        İsrail ordusu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'nin Lazkiye şehrinde bulunan bir silah deposuna saldırı düzenlendiğini bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu silah deposunda karadan havaya füzelerin de bulunduğu iddia edildi.

        Saldırının hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

        İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

        Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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