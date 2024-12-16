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        Haberler Dünya İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerine hava saldırıları düzenledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları

        İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 02:15 Güncelleme: 16.12.2024 - 02:15
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        İsrail'den Suriye'ye hava saldırıları
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        Uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

        Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı.

        Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.

        Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail, askeri imkanları yok etmek amacıyla Suriye'de yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Suriye
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