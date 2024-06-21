İsrail yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 18 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan çok sayıda kişiye de müdahale edildiği kaydedildi.

Doktor Naim, Gazze'nin en zor günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Hastaneye şu ana kadar 30 cenaze getirildi." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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