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        Haberler Dünyadan İsrailli oyuncu Gal Gadot film çekimi esnasında protesto edildi - magazin haberleri

        İsrailli oyuncu Gal Gadot film çekimi esnasında protesto edildi

        Hollywood'un İsrailli yıldızı Gal Gadot, yeni filmi 'The Runner'ın çekimleri esnasında protesto edildi. Protestolara katılan 5 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:01
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        Film setinde protesto edildi
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        İsrailli oyuncu Gal Gadot, film setinde Filistin protestosuyla karşı karşıya kaldı. Oyuncu, yeni filmi 'The Runner'ın çekimlerini gerçekleştiriyordu. 5 protestocu, Gal Gadot'un Londra'nın merkezindeki yeni filminin çekimlerini hedef aldıkları iddiasıyla tutuklandı.

        Protestolar nedeniyle çekimler yapılamadı

        Tutuklamaların, bir iş yerine erişimi haksız ve hukuka aykırı bir şekilde engellemekle ilgili olan Sendika ve Çalışma İlişkileri Yasası kapsamındaki taciz ve suç şüphesiyle yapıldığı açıklandı.

        İngiliz polisi, protestocuların son haftalarda Londra'nın çeşitli yerlerindeki çekimleri aksattığını söyledi. Polis, filmin sadece yapımda yer alan bir oyuncunun İsrailli olması nedeniyle hedef alındığını dile getirdi.

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        Filistin Akademik ve Kültürel İsrail Boykotu Kampanyası (PACBI), daha önce Gadot filmlerinin boykot edilmesi gerektiğini söylemiş, Gadot'un Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail askeri harekatına destek gösterdiğini iddia etmişti.

        Bir protestocu, 'Pislik Gadot Londra'ya hoş gelmedin!' yazılı döviz taşırken fotoğraflandı

        İsrail'e desteğini açıkça dile getiren 40 yaşındaki oyuncu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde iki yıl görev yaptı. Ülke, vatandaşlarının çoğunun 18 yaşından itibaren zorunlu olarak orduda hizmet vermesini gerektiriyor.

        'The Runner' filminin mayıs ayı başında yapılan çekimlerinde Gal Gadot

        'Wonder Woman' filmiyle yıldızı parlayan Gadot, mart ayında Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırıldığı esnada da protesto edilmişti.

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        #gal gadot
        #israil
        #protesto
        #film
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