İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Çalışanların maaşlarının yüzde 40'ı kadar ödenen işsizlik maaşı aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçmiyor. Temmuz asgari ücrete yüzde 34,04 oranında zam gelirken en düşük işsizlik maaşının 5 bin 324, en yüksek 10 bin 650 lira olması bekleniyor.

*11 bin 402,32 TL olan yeni asgari ücretin yüzde 14'lük SGK primi bin 878,03 olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigorta primi 134,15 TL oldu.