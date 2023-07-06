İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI | 2023 Temmuz zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve ne kadar arttı?

İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI | 2023 Temmuz zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve ne kadar arttı?

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İşsizlik maaşı , emekli ve memur maaş zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödenen işsizlik maaşı, Temmuz zammı ile yeniden şekillendi. İşsizlik aylığı olarak da adlandırılan işsizlik maaşı bir çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Asgari ücret yüzde 34'lük zammın ardından zamlı asgari maaşlar brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak açıklanırken memur maaş zammı yüzde 17,55 ve emekli zammı ise yüzde 19,77 oldu. Temmuz maaş zamlarının açıklanmasının ardından gözler "Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve ne kadar arttı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 işsizlik maaşı zammı son dakika gelişmeleri...