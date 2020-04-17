Bazı kişiler ne bulsa yerler iştahları yerindedir; ancak, bazıları ise; yemek yerken sanki işkence çekiyormuş gibi bir yeme stiline sahip olurlar. Bu durum kişinin yaşadığı bir sorun ya da psikolojik yapısıyla bağlantılı olabilir. İştahının açılmasını isteyen kişiler bu konuda iştah açan bazı gıdalar ve bitkiler tüketerek bu konuda fayda sağlayabilirler. Bu durumun geçici olmasının yanında iştah kaybı bir sağlık sorunu işareti olabilmesi açısından süreklilik taşıyorsa mutlaka bir hekime ya da beslenme uzmanına görünmekte fayda vardır.

İştah açan bazı gıdalar

Acımsı tatları olan yeşillikler; özellikle roka, karahindiba, karalahana, kuzukulağı ve su teresi gibi gıdalar yemek yanında sürekli tüketilmesi ile oldukça iştah açıcı olabilmektedirler. Sindirimle ilgili sıvı salgılamasına ve sindirim sisteminin hareket etmesine fayda sağlayarak iştah açarlar. Salata şeklinde de hazırlanan bu acımsı yeşillikler her şekilde tüketilebilir.

Acı biber; özellikle bu konuda en önemli besinlerden biri olan acı biber; liderliği sağlamış durumdadır. Ancak acı biberin iştahı açtığı mı yoksa o acının ağızdan gitmesi için habire yemek yendiği mi doğrudur bu tartışılır. Ancak iyi yemek yedirmesi kesindir. Bu arada acı biber; sindirim sisteminin çalışmasına da oldukça katkı sağlamaktadır.

Kişniş; içerisinde bulunan demir, magnezyun, potasyum, kalsiyum ve sodyum içermesi ayrıca mineraller açısından zengin olması kişnişin tüketilmesini zorunlu kılmalıdır. Birçok faydası olan kişniş iştah artırıcı olarak da tüketilebilmektedir.

Anason; daha çok et yemekleri için iştah artıran bir ot olarak kullanılır. Mide ve barsaklarda bulunan gazların geçmesi için ideal bir bitkidir.

Zencefil; çok hoş bir kokusu ve tadı olan zencefil yemeklerde baharat olarak kullanılması halinde iştah açar. Bu arada çayı da tüketilerek fayda sağlanabilir.

Kimyon; ile daha güzel et yemekleri hazırlanır. Verdiği koku ve tat et yemeklerinde vazgeçilmez olmasını sağlıyor. Ayrıca bu etkisiyle sevmediğiniz bir gıdayı bile yiyebilirsiniz.

Ayrıca iştahın açılması için kalabalık ortamlarda yemek bir alternatif olabilir.

Yemek öncesi iştah kapatacak, su ya da başka sıvı tüketmeyin.

Çok acıktığınızda yemek yiyin.

Sık sık yemek yemeği seçebilirsiniz bu sayede iştahınız artabilir.

Farklı lezzetler deneyin

Sevdiğiniz gıdalardan oluşan menü oluşturun.