        İstanbul 2026 yılına kar yağışı ile girdi | Son dakika haberleri

        İstanbul 2026 yılına kar yağışı ile girdi

        İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 01:53 Güncelleme: 01.01.2026 - 02:52
        İstanbul 2026 yılına kar yağışı ile girdi
        Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı, kentin kuzey bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.

        Yeni yılın ilk saatlerinde, Avrupa Yakası'nda Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde şiddetini artıran kar; yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kapladı.

        Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da kayarak ilerledi. Kar, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı.

        AA'nın haberine göre; kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapıldı. Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

        Araçların güçlükle ilerlediği Beykoz'da yolda kalan araçları, vatandaşlar iterek hareket ettirdi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Karla kaplı rampaları çıkamayan araçlar, yolda kuyruk oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı görüldü.

        İlçede bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde de görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

