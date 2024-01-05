Haberler Gündem İstanbul'a kar yağışı son dakika uyarısı: 10 Ocak 2024'e dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağışıyla ilgili kritik açıklama: 10 Ocak'a dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı beklentisi yeni yılın gelmesiyle başladı. 10 Ocak Çarşamba günü için İstanbul'a kritik uyarı verildi. AKOM, İstanbul hava durumu ve kar yağışı hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. İstanbul'un Sibirya kökenli soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtildi. İşte, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin detaylar... Ajanslar Giriş: 05.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:22 facebook

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AKOM, İstanbul'un, 8 Ocak gününden itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini duyurdu. İstanbul'da sıcaklıkların 5-8 derece düşerek karla karışık yağmur ve kar yağışı beklentiği belirtildi. AKOM'dan ve Meteoroloji'den yapılan açıklamaların ardından "İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman?" soruları yanıt buldu. İşte, konuya dair detaylar...

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SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELİYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi. Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.