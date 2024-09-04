Geçtiğimiz günlerde UKOME tarafından yapılan toplantıda İstanbul'a 2 bin 500 taksinin getirileceği açıklandı. Ancak yeni taksiler gelenekselin aksine, yalnızca uygulama üzerinden çağrılacak ve yolcular ödemeyi kredi kartı veya İstanbulkart ile gerçekleştirebilecek. İşte, İstanbul'da hayata geçecek 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm detayları...