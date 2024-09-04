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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'a sadece uygulama üzerinden çağrılabilecek yeni taksiler geliyor! Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi özellikleri

        İstanbul'a sadece uygulama üzerinden çağrılabilecek yeni taksiler geliyor!

        İstanbul trafiğine 2 bin 500 taksi daha çıkmaya hazırlanıyor. 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi' ile çalışacak taksiler yalnızca uygulama üzerinden çağrılacak, kartla ödeme yapılacak ve yolculardan komisyon alınmayacak. İşte, İstanbul'da yeni taksi sisteminin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 16:05 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:05
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        Geçtiğimiz günlerde UKOME tarafından yapılan toplantıda İstanbul'a 2 bin 500 taksinin getirileceği açıklandı. Ancak yeni taksiler gelenekselin aksine, yalnızca uygulama üzerinden çağrılacak ve yolcular ödemeyi kredi kartı veya İstanbulkart ile gerçekleştirebilecek. İşte, İstanbul'da hayata geçecek 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin tüm detayları...

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        UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?

        - Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,

        - Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,

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        - Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,

        - Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.

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        - Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

        - Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

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        İSTANBUL'DA 2 BİN 500 TAKSİ NE ZAMAN TRAFİĞE ÇIKACAK?

        Eylül ayındaki İBB Meclisi oturumuyla birlikte; meclisin ilgili komisyonlarında da görüşülecek kararın uygulanmasının ve ihale süreciyle birlikte yeni taksilerin sonbaharda hizmet vermeye başlayacağını öngörülüyor.

        Toplantıda ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçlarının 06.00-14.00 arasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

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