Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? 2 Mart'ta okullar açılıyor mu son dakika gelişmeleri öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin okula dönüşü ile ilgili Bakanlar Kurulu'ndan açıklama geldi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.



Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.



Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.



Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;



Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,



İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,



Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,



Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,



Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,



Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.



Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;



Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,



İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,



8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,



12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.



Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.



Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.



Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.



Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.



Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

İLLERE GÖRE DEĞERLENDİRME

Velilerin en çok merak ettiği konuların başında ise okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Buna göre ise yüz yüze eğitimin de detayları netleşti.

HANGİ SINIFLAR BAŞLIYOR?

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.

Buna ilave olarak Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu düşük ve orta riskli şehirlerde ortaokullar ve liseler dahil, diğer kademelerde de eğitime başlanacak.

İstanbul, İzmir, Edirne, Konya, Trabzon, Sinop ve Samsun gibi yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise okul öncesi eğitim kurumları, ilk okullar, 8. ve 12. sınıfların dışında liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak.

Her okul yüz yüze sınavları 8 Mart'tan itibaren kendi takvimine göre belirleyecek. Düşük ve orta riskli okullarda ise yüz yüze eğitimin seyreltilmiş ve kademeli şekilde başlaması planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önümüzdeki dakikalarda açıklama bekleniyor.



