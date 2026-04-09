        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’den yeni yayın: Meşgul Şehir

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’den yeni yayın: Meşgul Şehir

        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo editörlüğünde hazırlanan yeni yayını 'Meşgul Şehir: İşgal İstanbul'unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923' okurlarla buluştu

        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'den yeni yayın: Meşgul Şehir

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), yayınladığı araştırma kitaplarıyla İstanbul’a ilişkin akademik literatüre katkı sunmayı sürdürüyor. İAE’nin 11 Ocak 2023 – 27 Nisan 2024 arasında ziyaretçilerle buluşan aynı adlı sergisini takip eden yeni yayını Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923 okurlarla buluştu. Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo editörlüğünde yayımlanan kitap, işgal altındaki İstanbul’u yalnızca siyasi ve askeri gelişmeler üzerinden değil; gündelik hayat, toplumsal mücadeleler, kültürel üretim ve kentin çok katmanlı yapısı üzerinden ele alıyor.

        REKLAM

        İşgal İstanbul’una farklı pencerelerden bir bakış

        Meşgul Şehir, I. Dünya Savaşı sonrasında İstanbul’un işgal yıllarını farklı toplulukların, kurumların ve aktörlerin bir arada var olduğu çok katmanlı bir tarihsel dönem olarak inceliyor. Kitap, işgal dönemini diplomatik kararlar ve askeri gelişmelerle sınırlamadan; kentin gündelik ritmini, toplumsal gerilimlerini ve kültürel hareketliliğini de görünür kılan bir çerçeve sunuyor. Protestolar, grevler, baskınlar, yardım ağları, basın-yayın faaliyetleri, konserler, sergiler ve dayanışma pratikleri, İstanbul’un bu dönemde nasıl yoğun bir siyasal ve toplumsal dönüşüm yaşadığını ortaya koyuyor.

        Siyaset, gündelik hayat ve kültürel üretim bir arada

        Kitap, işgal yıllarına ilişkin yerleşik anlatıların ötesine geçerek İstanbul’u etnik, sınıfsal ve toplumsal çeşitliliği içinde yeniden düşünmeye çağırıyor. Siyasal hiyerarşiler ve güç ilişkileri, kentin mevcut sakinleri ile yeni gelen toplulukların karşılaştığı toplumsal mücadeleler ve işgal koşullarına verilen kültürel karşılıklar, yayında bir arada ele alınıyor. Bu yönüyle Meşgul Şehir, dönemin yalnızca siyasi tarihine değil, gündelik hayatına ve toplumsal dokusuna da odaklanan kapsamlı bir çalışma niteliği taşıyor.

        REKLAM

        Belgeler, fotoğraflar ve arşiv malzemeleriyle zenginleşen bir yayın

        Resmî belgeler, anılar, haberler, fotoğraflar, görsel malzemeler ve farklı arşiv kaynaklarını bir araya getiren Meşgul Şehir, işgal İstanbul’unun hafızasını çoğul bir bakışla yeniden kuruyor. Yayın, serginin araştırma birikimini kalıcılaştırırken 1918–1923 arasındaki İstanbul’u anlamak isteyen okurlar için önemli bir başvuru kaynağı sunuyor.

        Makaleler, kronoloji ve katalog bölümleriyle kapsamlı bir içerik

        Claire Le Bras, Lerna Ekmekçioğlu, Erol Ülker, Artemis Papatheodorou, Ceren Abi ve Ekaterina Aygün imzalı makalelerin de yerini aldığı yayın, ayrıca Kronoloji ve Katalog bölümleriyle dönemin olaylarını, aktörlerini ve belge dünyasını birlikte değerlendirme imkânı sağlıyor. Bu yapı, okura hem tarihsel çerçeveyi izleme hem de sergi kapsamında bir araya getirilen materyalleri daha yakından inceleme olanağı veriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı