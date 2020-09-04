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İstanbul Arnavutköy'de yapılan aşure ikramı koronavirüse davetiye çıkardı

Dün gece İstanbul Sancaktepe'de yaşanan kına gecesi skandalından sonra bu kez de Arnavutköy benzer bir yoğunluğa sahne oldu. Belediyenin Cuma namazı çıkışı vatandaşlara dağıttığı aşure ikramı izdihama yol açarken, yine sosyal mesafe hiçe sayıldı...

Arnavutköy

Arnavutköy'de cuma namazı çıkışında yapılan aşure ikramında ortaya çıkan görüntüler koronavirüs salgınına karşı duyarlı olan vatandaşları çileden çıkardı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Muharrem ayının bir geleneği olan aşure ikramı izdihama yol açtı.

Aşure almak için birbiri ile adeta yarışan bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı...

TÜM UYARILARA RAĞMEN

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, son gönlerde artan korona virüs vakalarının yeniden artışının yaşanmasına rağmen, alınan önlemler ve yapılan uyarılar göz ardı edilirken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

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