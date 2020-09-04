Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Arnavutköy'de cuma namazı çıkışında yapılan aşure ikramında ortaya çıkan görüntüler koronavirüs salgınına karşı duyarlı olan vatandaşları çileden çıkardı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Muharrem ayının bir geleneği olan aşure ikramı izdihama yol açtı.

Aşure almak için birbiri ile adeta yarışan bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı...

TÜM UYARILARA RAĞMEN

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, son gönlerde artan korona virüs vakalarının yeniden artışının yaşanmasına rağmen, alınan önlemler ve yapılan uyarılar göz ardı edilirken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.