İstanbul Atatürk Havalimanı
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İstanbul Atatürk, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

İstanbul Atatürk Havalimanı, İspanya merkezli seyahat sitesi eDreams'in açıkladığı dünyanın en iyi havalimanları listesinde 3. sıraya yerleşti. TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, "Tamamen yolcu değerlendirmelerinden oluşan bir listede dünyanın en iyi havalimanları arasından gösterilmekten büyük mutluluk duyduk" dedi

18.09.2018 - 13:46 | Güncelleme: AA

TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul Atatürk Havalimanı, İspanya merkezli seyahat sitesi eDreams'in açıkladığı dünyanın en iyi havalimanları listesine üçüncü sıradan girdi.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı, eDreams tarafından yapılan değerlendirmede, 50 binden fazla kullanıcının oylarıyla 5 üzerinden 4,16 puan aldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı, bu sonuçla, dünyanın en iyi havalimanları listesinde Londra Heathrow, Madrid Barajas, Roma Fiumicino ve Kopenhag'ı geride bırakırken, Singapur Changi ile Zürih'in ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Değerlendirmede, havalimanlarının yolculara sunduğu hizmetler, bekleme alanları, restoranlar ve alışveriş olanakları dikkate alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, TAV olarak yolcu memnuniyetini tüm operasyonların odağına koyduklarını vurguladı.

Yolcuların ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek buna uygun çözümler geliştirdiklerini belirten Ünlü, "Bu nedenle tamamen yolcu değerlendirmelerinden oluşan bir listede dünyanın en iyi havalimanları arasından gösterilmekten büyük mutluluk duyduk. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yolcularımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen online seyahat acenteleri arasında yer alan eDreams, 33 ülkede faaliyet gösteriyor ve kullanıcılara 530 hava yolu, 1,1 milyon otel ve 40 bin destinasyona erişim imkanı sunuyor.

Şirket, her yıl tamamen yolcu değerlendirmelerine dayanarak dünyanın en iyi ve en kötü havalimanları listelerini açıklıyor.

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