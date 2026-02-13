Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı 13 Şubat 2026: İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı

        İstanbul baraj doluluk oranı 13 Şubat 2026: İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 35 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Peki bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da sabah saatlerinde baraj doluluk oranları yüzde 35 seviyesinde seyrediyor. Peki, 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüze kaç?

        2

        13 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı 13 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 37,4 seviyesinde bulunuyor.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:

        Ömerli Barajı: %52,9

        Darlık Barajı: %56,52

        Elmalı Barajı: %93,46

        Terkos Barajı: %23,63

        Alibey Barajı: %32,49

        Büyükçekmece Barajı: %26,87

        Sazlıdere Barajı: %23,62

        3

        Istrancalar Barajı: %74,1

        Kazandere Barajı: %14,88

        Pabuçdere Barajı: %12,84

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Taksilerde yeni dönem
        Taksilerde yeni dönem
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!