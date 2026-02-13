İstanbul baraj doluluk oranı 13 Şubat 2026: İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 35 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Peki bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da sabah saatlerinde baraj doluluk oranları yüzde 35 seviyesinde seyrediyor. Peki, 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüze kaç?
13 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı 13 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 37,4 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %52,9
Darlık Barajı: %56,52
Elmalı Barajı: %93,46
Terkos Barajı: %23,63
Alibey Barajı: %32,49
Büyükçekmece Barajı: %26,87
Sazlıdere Barajı: %23,62
Istrancalar Barajı: %74,1
Kazandere Barajı: %14,88
Pabuçdere Barajı: %12,84